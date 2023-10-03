أسعار الحديد ترتفع اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما هبط سعر طن الأسمنت.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 35047 جنيها، بزيادة 503 جنيهات.
سعر طن حديد عز: 36032 جنيها، بزيادة 2222 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1989 جنيها، بتراجع 38 جنيها.
سوق مصراوى
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