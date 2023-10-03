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BBC

متوسط أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء يتراجع في الأسواق (موقع رسمي)

10:39 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الثلاثاء في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وتراجع الكيلو 1.92 جنيه ليسجل نحو 90.12 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 78.7 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 110.46 جنيه بحد أقصى.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها، ولا تزال الأسعار على مستويات مرتفعة، رغم تقلباتها، مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة.

سوق مصراوى

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