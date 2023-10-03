صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 19914 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.77% إلى مستوى 19901 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين.