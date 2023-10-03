صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 19914 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.77% إلى مستوى 19901 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين.
سوق مصراوى
-
للقضاء على النمل والحشرات المنزلية.. أقوى المبيدات الآمنة وسريعة المفعولتفاصيل
-
تغنيك عن صالون التجميل.. أفضل أدوات للتصفيف والعناية بالشعر بأسعارتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
حافظ على التكييف في الشتاء بشراء هذا المنتجتفاصيل
-
أفضل حقائب أدوات تحسين وإصلاح منزلية.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: