33 شركة مصرية ناشئة تشارك في معرض "ويب ساميت" بالبرتغال

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا مشاركة 33 شركة مصرية ناشئة في فعاليات معرض ومؤتمر"ويب ساميت" بالبرتغال والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشعبة اليوم، تضم قائمة الشركات الناشئة المحلية بقمة "ويب ساميت" شركات عارضة تحت الجناح المصري وشركات أخرى زائرة لفعاليات القمة.

وتعكس المشاركة الرسمية في هذه القمة حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، على دعم الشركات الناشئة وتعزيز قدراتها على اجتذاب الاستثمارات والتمويل.

وتأتي المشاركة المصرية بالقمة برعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، حيث تشارك الشركات الناشئة تحت جناح خاص لمصر لعرض حلول الشركات الناشئة بالتناوب بقاعة 5، وذلك بالإضافة إلى جناح الشركاء بقاعة 1، وهو عبارة عن مكان مخصص لاستضافة اجتماعات الشركات الناشئة واستقبال الزائرين للجناح المصري بصفة رسمية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حرص الشركات المصرية الناشئة ورواد الأعمال على الإقبال على المشاركة على مثل هذه الفعاليات أمر إيجابي خاصة وأن قطاع الشركات الناشئة بات من القطاعات التي تنمو بمعدلات نمو ملحوظة.

وأضاف أن الشركات الناشئة تحتاج إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدني وبما يتماشى مع رؤية مصر الطموحة 2030 لتذليل الصعاب التي قد تواجهها، معتبرا معرض ومؤتمر ويب ساميت فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات وشراكات أجنبية في الشركات المحلية.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، دعم الشركات الأعضاء في الشعبة بصفة خاصة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة.

وأوضح خليل أن هذه المشاركة تعتبر الرابعة على التوالي بجناح لمصر في هذا المعرض الذي يهتم بالشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وبحسب خليل، تشهد مصر طفرة في مجال ريادة الأعمال بعد أن حقق قطاع الشركات الناشئة القائمة على الابتكار التكنولوجي معدلات نمو غير مسبوقة مع الاهتمام المتزايد من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات التمويلية والمنظمات المتخصصة في رعاية واحتضان وتسريع الأعمال والمشروعات المبتكرة الناشئة.

وتابع أنه تقدم للاشتراك في المعرض 84 شركة، وتمت إجازة 48 شركة من اللجنة المشكلة من الشعبة و"إيتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC"، لاستعراض أنشطتهم خلال الجلسات أمام لجنة التحكيم.

وقيمت اللجنة تلك الشركات طبقاً لعدة معايير: التفوق الابتكاري للمنتج، وحجم السوق المتوقع، وقدرة المنتج على التطبيق، وقدرة المنتج على الوصول للأسواق العالمية، وقدرة المنتج على جذب الاستثمار، ومدى احترافية ممثل الشركة، وفقا لخليل.

ويضم معرض ويب ساميت أكثر من 100 ألف زائر من أكثر 160 دولة و1200 متحدث، كما يضم أكثر من 850 مستثمرا في مجال التكنولوجيا.