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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 29 أكتوبر

03:27 م الأحد 29 أكتوبر 2023

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 2924 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2967 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2596 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2225 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 20769 جنيها، وفقا للمستويات المذكورة.

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سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب

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