مواد البناء: قفزة كبيرة بأسعار الأسمنت في الأسواق خلال أكتوبر

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت شهدت قفزة تدريجية بالأسواق خلال شهر أكتوبر الجاري مقارنة بمستواه في سبتمبر الماضي.

وذكر الزيني أن شركات الأسمنت رفعت الأسعار تدريجيا خلال الأسبوعين الماضيين قيمة الطن بأكثر من ألف جنيه بالأسواق مقارنة بأسعار الشهر السابق.

ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت حاليا بعد مصاريف النقل بين 3 و4 آلاف جنيه، حسب الشركة والمحافظة التي تباع فيه، مقابل سعر تراوح بين ألفي جنيه و2200 جنيه في سبتمبر الماضي، وفقا لقول الزيني.

وأرجع الزيني ارتفاع أسعار الأسمنت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصانع بعد زيادة سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، والذي يستخدم في .

كان سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى مستوى 49 جنيها خلال تعاملات الخميس الماضي وهو أعلى مستوى في موجة ارتفاع كبيرة شهدها في الأيام الأخيرة، وذلك قبل أن ينخفض خلال تعاملات اليوم إلى بين 42 و44 جنيها، وفق ما قاله مراقبون لسوق الصرف لمصراوي.

وأصدر جهاز حماية المنافسة قرارا في يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

ومد الجهاز هذا القرار في أول أغسطس الماضي لمدة عام آخر، وذلك بعد انتهاء فترة سريان القرار الصادر في يوليو 2021.