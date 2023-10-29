شركة للذهب تدشن خط إنتاج جديدا للسبائك والجنيهات في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمود نجم الدين رئيس مجلس إدارة مركز نجم الدين لتجارة الذهب والفضة الخام، في بيان للشركة، إن الشركة قامت بتدشين خط إنتاج جديد للسبائك الذهبية.

ولفت نجم الدين إلى أنه من المستهدف إنتاج نحو 100 ألف أونصة شهريا من السبائك والجنيهات الذهبية، منوها إلى أن الاستثمار في الذهب سيتم من خلال مرحلتين الأولى في السبائك والجنيهات الذهبية .

وأضاف نجم الدين أن المرحلة الثانية ستكون في إنتاج المشغولات الذهبية والتي من المقرر أن تبدأ بعد 6 شهور.

وذلك عقب نجاحها في سوق الفضة خلال الفترة الماضية وبفضل سياستها المتمركزة نحو المصلحة المتبادلة بين الشركة والعميل .

وأوضح أن نجم الدين لها سياسة واضحة تسببت في زيادة حركة الإقبال على منتجاتها وتتمثل في عدة أشياء، تتمثل في ثبات السعر اللحظي للخام في البيع والشراء فلا فرق بين القديم والجديد أثناء عملية البيع والشراء، أقل سعر مصنعية وأعلى نسبة كاش باك في مصر حيث في حال دفع المصنعية يكون نصفها كاش باك، بالإضافة إلى أن لديها 42 موزع على أنحاء الجمهورية، بجانب استخدام الخام الذهب والفضة السويسري والذي يحمل عيار 999.9.

وأشار نجم الدين إلى أنه تم تصنيع أوزان تبدأ من نصف جرام و 2.5 و 10، و20، و31,1 و50 و100 جرام و250 و500 و كيلو، لافتا إلى أن نجم الدين أيضا أول شركة في الشرق الأوسط تطرح أونص ذهب إسلامية دائرية عيار 999.9 من روح الحضارة العربية والإسلامية.

وأضاف أنهم قاموا بطرح جنيهات ذهبية فئة ( جنيه نجم الدين - نص جنيه نجم الدين - ربع جنية نجم الدين - بجانب ثمن جنيه نجم الدين )، وهو ما انفرد به الشركة في السوق المحلية، لافتا إلى أن الشركة تنفرد أيضا بعمل جنيه من عيار 24 نجم الدين بجانب عيار 21 المتعارف عليه .