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مؤشر خطر.. وزير الصحة يكشف معدل الإصابة بالسمنة في مصر

11:36 ص الأحد 29 أكتوبر 2023

الدكتور خالد عبدالغفار

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كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن معدلات الإصابة بالسمنة في مصر، مؤكدًا أنها تمثل "مشكلة صحية" بالنظر لوصول نسبتها إلى 40% بين البالغين، وهذه "علامة خطر".

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر إطلاق خارطة الطريق الحد من السمنة في مصر، والتي أعدها المعهد القومي للتغذية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح وزير الصحة أن نسبة إصابة السيدات بالسمنة تصل إلى 50%، مضيفا: "من كل 100 سيدة هناك 50 سيدة يعانون من مشكلة مرتبطة بالسمنة".

وأشار إلى أن نسبة السمنة بين الأطفال أقل من 5 سنوات تبلغ 15.7%، أما الأطفال من 5 سنوات إلى 19 عامًا، يبلغ المعدل 17.6%، وفيما يخص البالغين كنا نتحدث عن 32% عام 2016، في الوقت الذي ارتفع المعدل إلى 40 % عام 2022.

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الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة معدل الإصابة بالسمنة

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