انخفاض أسعار الكوسة والفاصوليا والفلفل اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الكوسة والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والحامي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس السبت.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و12.5 جنيه.

البطاطس بين 10 جنيهات و13 جنيها.

البصل بين 15 و19 جنيها.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البامية بين 30 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.