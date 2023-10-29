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تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

11:15 ص الأحد 29 أكتوبر 2023

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الأحد في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 95.97 جنيه، بانخفاض 2.72 جنيه.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 77.38 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 114.91 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البلدي الدواجن البيضاء

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