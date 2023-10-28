مصدر بفودافون: مستعدون لإرسال أبراج للحدود لتوفير الخدمة داخل غزة

كتب- علاء حجاج:

قال مصدر بشركة فودافون مصر، إن الشركة على أهبة الاستعداد لإرسال أبراج محمول لمدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة لزيادة التغطية بقدر المسموح به في تراخيص الشركة.

وأضاف المصدر أن الشركة في انتظار الموافقات اللازمة للتحرك، وأن الأمر كان محل دراسة فنية منذ مساء أمس.

وذكر المصدر أن الشركة ستكون على أتم الاستعداد لإرسال أبراج المحمول لزيادة التغطية بعد التنسيق مع الجانب الفلسطيني.

وأوضح أنه جاري التنسيق بين الجهات الحكومية المصرية والفلسطينية.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قطعت منذ أمس جميع خدمات الاتصالات عن قطاع غزة مع ضرب البنية التحتية لشبكة الاتصالات هناك.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس شركات الاتصالات المصرية بمد خدمات وتغطية شبكاتها للقطاع من أجل تعويض قطع شبكة الاتصالات هناك وسط تساؤلات بشأن إمكانية حدوث ذلك.

وبحسب المصدر، فإنه في حالة السماح للشركات بالتغطية فسيكون ذلك لمساحات لا تتجاوز 10 كم من موقع البرج وهو الحد الأقصى لوصول الإشارة فنيًا.

وذكر أن الخدمة تعتمد في المقام الأول على وجود أنظمة لدى المشغلين في قطاع غزة تسمح بتشغيل نظام التجوال لديهم حتى يتسنى لهم التقاط إشارة الشبكات المصرية.

وتعتزم فودافون مصر أن تقدم الخدمة مجانًا، وأنه تم التأكد من الجاهزية الفنية وفي انتظار اشارة الانطلاق، وفقا للمصدر.