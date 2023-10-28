الصناعات الغذائية تبحث تعزير التعاون مع ليبيا وتركيا بملتقى الصناعة

كتبت- شيرين صلاح:

شاركت غرفة الصناعات الغذائية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، في فعاليات اليوم الأول من "الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة"، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وبحسب بيان من غرفة الصناعات الغذائية، قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الملتقى والمعرض الثاني للصناعة يعتبر خطوة جيدة لتسويق الصناعات الوطنية وتبادل الخبرات وطرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها وفتح مجالات للتعاون مع الشركات العربية والأجنبية المشاركة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على استقدام عدد من الزوار من الدول العربية والأفريقية حيث يشهد الملتقى مشاركة عدد من الشركات التركية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتي ترغب في مقابلة نظيرتها المصرية، إلى جانب وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة مصراتة بدولة ليبيا الشقيقة.

وذكر محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، أن الغرفة خاطبت جميع الشركات من أعضائها بشأن الإعداد لعقد لقاءات عمل ثنائية مع الشركات التركية ووفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبية والتي تضم 30 ألف عضو في جميع التخصصات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية.

وأوضح أن هذه اللقاءات تهدف إلى دعم تنمية الأعمال والبحث عن الشركاء التجاريين لزيادة الصادرات الغذائية وفتح أسواق تصديرية.

ويشارك بالمعرض والملتقى الثاني للصناعة أعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية بمصر، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وفقا للبيان.