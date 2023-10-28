كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1700 جنيه للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2550 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند نحو 2914 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 20400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا إجازة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وقفز سعر الذهب عالميا إلى نحو 2006 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 21.66 دولار بنسبة 1.09% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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