غرفة الملابس الجاهزة توقع بروتوكول تعاون اتحاد الغرف التجارية التركية

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.

وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة الملابس الجاهزة اليوم السبت، يركز التعاون بين الجانبين على مجالات "تبادل الدراسات والخبرات والمعلومات ودعم مناخ الاستثمار والتدريب وتنظيم المعارض والمؤتمرات المشتركة".

وشهد توقيع البروتوكول المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، الذي يزور القاهرة حالياً، وذلك على هامش ملتقى ومعرض الصناعة في نسخته الثانية.

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، إن البروتوكول يفتح مجال للعمل المشترك مع اتحاد الغرف التجارية التركية في إقامة معارض مشتركة في البلدين وتحقيق التكامل التجاري بما يحمله الاتحاد التركي من خبرات طويلة ومتراكمة في مجال التجارة والصناعة.

وأضاف أن هناك مميزات يمكن للمستثمرين الأتراك الاستفادة منها في مصر خاصة توافر العمالة بسعر أقل من تركيا، وكذلك أسعار الكهرباء والغاز والطاقة وتوافر الأراضي الصناعية في مصر بأسعار أقل من تركيا، وهو ما يسمح بدخول استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة والنسيج والغزول إلى مصر ما يجعل تكاليف الاستثمار والتصنيع في مصر أقل بكثير.

وقال إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصة التركية ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية، إن وفدا كبيرا يضم أكثر من 30 شركة تركية يزور مصر حالياً لبحث فرص الاستثمار في السوق المصري بعدد من القطاعات منها قطع غيار السيارات والملابس وماكينات التصنيع والصناعات الهندسية والإلكترونية والغزول والمنسوجات.

وأضاف أن هذا التعاون يؤكد رغبة الدولتين في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك حيث من المستهدف الوصول بقيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار سنويا.

وأوضح بوركاي أن البروتوكول يستهدف تدعيم وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر، ويستهدف 3 قطاعات الأول الملابس والمنسوجات والأقمشة، والثاني قطاع السيارات، والثالث قطاع الصناعات الهندسية.