خريطة الأسعار اليوم: زيادة الحديد واللحوم والطماطم واستقرار الذهب
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار الحديد واللحوم في الأسواق اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار العدس والجبن الرومي مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات عند مستواه في نهاية تعاملات أمس.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)
ارتفاع كبير بأسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)
ارتفاع أسعار الطماطم وانخفاض البطاطس اليوم السبت بسوق العبور
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت
انخفاض أسعار العدس والجبن الرومي وزيادة اللحوم والمسلى اليوم بالأسواق
2186 جنيها لعيار 18.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات
سوق مصراوى
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