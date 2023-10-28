التضامن: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

كتبت- دينا خالد:

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، إثر الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي.

ووقع صباح اليوم، حادث مروري بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة، مما أسفر عن وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين.

ووجهت القباج بتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة.



وشددت على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازي لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت الوزيرة فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.