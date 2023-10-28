اقتصادية قناة السويس: التعاقد على 60 مشروعا في 2022-2023 بـ3.6 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن العام المالي الماضي 2022-2023 شهد تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ الواقعة بنطاق الهيئة بقيمة 3.57 مليار دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم السبت، أضاف جمال الدين أن 55 مشروعًا صناعيًّا حصلت على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، وتم أيضاً توقيع 11 اتفاقيات إطارية تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا.

وأوضح أن ذلك يؤكد أن استثمار الدولة المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأمثل لخلق تجمعات صناعية تنافسية تحقق الاكتفاء المحلي من عدد من الصناعات وتكون بوابة للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر والمعرض الدولي لاتحاد الصناعات في دورته الثانية، والذي يقام برعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز المنارة للمؤتمرات، حيث ينظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 28 - 30 أكتوبر 2023.

وذكرت الهيئة أن مشاركتها بالمؤتمر تعد فعالة لما لديها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية أعدتها من خلال بنية تحتية بمواصفات عالمية وصلت تكلفتها إلى 3 مليارات دولار، استطاعت من خلالها الاستعداد لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، بالإضافة إلى استراتيجيتها التي تطمح إلى توطين 21 قطاعا صناعيا وخدميا منها صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعد جزءا أصيلا من استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، ويمكن لزوار المعرض معرفة المزيد عن القطاعات الصناعية لدى المنطقة الاقتصادية من خلال جناح الهيئة بالمعرض.

وتمت إقامة المعرض والمؤتمر في دورته الأولى في العام الماضي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصري، ويشمل عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وفقا للبيان.