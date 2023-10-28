انخفاض أسعار العدس والجبن الرومي وزيادة اللحوم والمسلى اليوم بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ وزيت عباد الشمس والعدس والجبن الرومي، اليوم السبت، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة والأرز السائب والجبن الأبيض والمسلي الصناعي واللبن السائب، بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.02 جنيه، بانخفاض 15 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.96 جنيه، بانخفاض 4.08 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.06 جنيه، بانخفاض 11 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 60.14 جنيه، بانخفاض 1.59 جنيه

كيلو السكر المعبأ: 31.91 جنيه، بانخفاض 22 قرشا

كيلو المكرونة المعبأة: 23.18 جنيه، بانخفاض 32 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.12 جنيه، بانخفاض 1.72 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.75 جنيه، بانخفاض 28 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.23 جنيه، بارتفاع 17 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 319.4 جنيه، بارتفاع 8.02 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.69 جنيه، بارتفاع 59 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 24.4 جنيه، بارتفاع 1.29 جنيه.

كيلو الفول السائب: 38.67 جنيه، بانخفاض 99 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 120.5 جنيه، بارتفاع 15.42 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 207.62 جنيه، بانخفاض 15.42 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.9 جنيه، بارتفاع 1.32 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 66.91 جنيها، بارتفاع 2.92 جنيه.