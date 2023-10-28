مبادرة "إبدأ": عملنا على تطوير الصناعة المصرية من خلال 3 محاور

القاهرة- مصراوي:

قالت بسنت حسين عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ"، إن المبادرة التي تم إطلاقها منذ عام تعمل على دعم الصناعة المصرية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل حجم الواردات.

وأضاف حسين، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن المبادرة عملت على تطوير الصناعة المصرية من خلال 3 محاور أولها عقد شراكات كبرى مع أكبر المصنعين في مختلف القطاعات مثل قطاع الكيماويات، والأجهزة المنزلية، والصناعات الهندسية، والصناعات الهندسية وغيرها.

وذكرت أن هذه الشراكات تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلي في هذه المنتجات بشكل تدريجي لتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب نقل التكنولوجيا وجذب استثمارات من الخارج.

وأوضحت أن المحور الثاني يتمثل في دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمصانع التي تعرضت لتحديات وتوقفت عن العمل، وشاركت المبادرة مع مبادرة حياة كريمة ومؤسسات الدولة في دعم عدد من هذه المصانع، سواء من خلال توفيق الأوضاع، أو توفير مرافق صناعية أو أراضي أو عدد من الوحدات الصناعية.

وأشارت إلى اهتمام المبادرة أيضا بالعمالة الفنية وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني وهو ثالث محاور المبادرة، وعملت المبادرة على تنمية ورفع كفاءة العنصر الصناعي من خلال محور التدريب، وذلك عبر توفير دورات تدريبية، إلى جانب تطوير عدد من مدارس التعليم الفني من خلال تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والمناهج التعليمية.