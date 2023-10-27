سعر الذهب اليوم ينخفض 25 جنيهًا بحلول منتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول منتصف التعاملات، وتراجع سعر الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه صباحا، وفقا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط بنحو 100 جنيه خلال تعاملات الخميس بعد يومين من الارتفاع.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1667 جنيها للجرام.

هبط الذهب عيار 18 إلى 2143 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2500 جنيه للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2857 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 20000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1986 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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