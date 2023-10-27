ارتفاع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)
القاهرة - مصراوي:
ارتفع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الجمعة في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 98.69 جنيه، بزيادة 52 قرشا.
ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 78.69 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.48 جنيه بحد أقصى.
وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
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