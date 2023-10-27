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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الجمعة

01:05 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

أسعار السمك اليوم

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق الجملة بالعبور، عند مستويات أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و68 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 جنيها و 105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه و320 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و220 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار السمك اليوم سعر السمك سوق العبور المأكولات البحرية أسعار الأسماك

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