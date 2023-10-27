سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وزاد سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، وفقا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط بنحو 100 جنيه خلال تعاملات الخميس بعد يومين من الارتفاع.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1683 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 2164 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2525 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2886 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 20200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1986 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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