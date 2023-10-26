100 جنيه انخفاضا لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء



كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع سعر الجرام 60 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات، ليواصل التراجع بمنتصف التعاملات بقيمة 25 جنيها، وانخفض مجددا بحلول تعاملات المساء، لتصبح قيمة الانخفاض في سعر الجرام الواحد حتى الآن 100 جنيه.

كانت أسعار الذهب شهدت قفزة كبيرة خلال اليومين الماضيين، ليقفز بأكثر من 130 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1680 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 2160 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2520 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2880 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 20160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1986 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بزيادة 6.33 دولار بنسبة 0.32% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب



