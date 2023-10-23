سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 23 أكتوبر

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 2824 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2857 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2500 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2143 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك خلال تعاملات اليوم نحو 20 ألف جنيه.