إعلان

BBC

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 23 أكتوبر

03:19 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 2824 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2857 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2500 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2143 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك خلال تعاملات اليوم نحو 20 ألف جنيه.

سوق مصراوى

سعر الذهب البورصة المصرية سعر الأوقية بالبورصات العالمية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

وفاة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.