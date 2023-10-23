منجم السكري يسجل أقل إنتاج ربع سنوي من الذهب في عام ونصف (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

سجلت كميات الذهب المنتجة من منجم السكري في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري ثاني أقل مستوى ربع سنوي لها في فترة العام ونصف الأخيرة، بحسب ما أظهرته بيانات تقرير لشركة سنتامين للتعدين، المشغلة لمنجم السكري للذهب في مصر.

وتراجعت كمية الذهب المنتجة من المنجم خلال الربع الثالث من 2023 إلى 101.4 ألف أوقية بنسبة هبوط 20.5%، مقارنة بكمية 127.5 ألف أوقية خلال نفس الربع من عام 2022.

وتراجعت كميات الذهب المنتجة من المنجم خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 322 ألف أوقية مقابل نحو 331.4 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 2.8%.

وأرجعت الشركة تراجع الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى إجراء إصلاحات وقائية في سبتمبر بعد تحديد مشكلة محتملة في مطحنة تابعة للعمل بالمنجم، وتم تشغيلها بكامل طاقتها في أول أكتوبر الجاري.

ورغم هذا التراجع، تستهدف الشركة الوصول بحجم الإنتاج خلال عام 2023 إلى 450 ألف أوقية، وهو الحد الأدنى من مستهدفات الإنتاج للعام الحالي والتي تتراوح بين 450 و480 ألف أوقية.

وتخطط الشركة إلى الوصول بمتوسط إنتاجها السنوي من المنجم إلى 506 آلاف أوقية خلال الأعوام التسعة المقبلة بدءا من 2024، وفقا لبيانات الشركة.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور إنتاج منجم السكري بشكل ربع سنوي منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بحسب بيانات شركة سنتامين.