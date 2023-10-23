المالية تطالب الجهات الإدارية بالصرف الفوري لزيادة مرتبات موظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

أكدت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه تمت إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات شهر أكتوبر الحالي بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة التى كان قد وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافق عليها مجلس النواب.

وقالت الوزارة إن بعض الجهات الإدارية تمكنت بالفعل من الصرف وفقًا لذلك، إلا أن بعض الجهات الأخرى لم يسعفها الوقت في إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف الزيادة الجديدة التي تمثل 300 جنيه إضافية في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وارتأت صرف المرتبات في موعدها دون تأخير مع استكمال إجراءات صرف هذه الزيادة في استمارات منفصلة.

وأهابت وزارة المالية، بكل الجهات الإدارية الصرف الفوري للزيادة الجديدة للعاملين بالدولة، خاصة أن الاعتمادات المالية اللازمة لذلك متاحة لديها.

وأوضحت أنه يجري المتابعة مع المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، للتأكد من صرف الزيادة الجديدة للعاملين بالدولة.

كانت وزارة المالية أعطت توجيهاتها للجهات الإدارية بصرف الزيادات الجديدة مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين، للعاملين بالدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

وبدأت اليوم الاثنين الجهات الإدارية في صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام بما في ذلك الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد المقبلين.