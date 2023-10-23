الضرائب تطالب هؤلاء الممولين بالتسجيل ببرنامج "فاتورتك.. حمايتك وجايزتك"

كتب- مصطفى عيد:

طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول والتسجيل على منظومة التحفيز "برنامج فاتورتك ... حمايتك وجايزتك" من خلال بوابة مصلحة الضرائب المصرية، واستكمال جميع الإجراءات ومنها إضافة أرقام الكاشير لدى كل فرع.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، شدد الضباعني على أنه لن يُعتد بأى بيانات سابقة إلا بما تم إضافته على المنظومة الفعلية، وذلك طبقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 515 لسنة 2023 والخاص بإلزام المكلفين بإصدار إيصالات الكترونية بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين لتعظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 1 أكتوبر 2023.

وأشار إلى بدء التشغيل الفعلي بالتسجيل على بوابة تسجيل التجار لبرنامج (فاتورتك حمايتك وجايزتك) ببوابة مصلحة الضرائب، وذلك بعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي للبرنامج والتي طبقت منذ منتصف يناير الماضي في خمسة مولات وهي (مول العرب، ومول كايروفيستيفال، ومول مصر، ومول سيتي ستارز، ومول سيتي سنتر).

وتضمن البرنامج في مرحلة التشغيل التجريبي منح خصومات فورية فور إرسال معاملة الشراء من خلال موظف الكاشير بالمحلات المشاركة، والتي ساعدت في قياس تفاعل المجتمع والممولين مع المنظومة وتحسين تجربة المستخدمين، بحسب رئيس المصلحة.

وقال الضباعني إن مصلحة الضرائب تعقد ندوات مجانية أون لاين يوم الأحد من كل أسبوع الساعة 7 مساء للتعريف بالمنظومة، وكذلك التدريب على كيفية الدخول والتسجيل على المنظومة، بالإضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات.