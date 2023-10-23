سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يقلص مكاسبه الصباحية بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وتراجع سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قفز 35 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1640 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 2109 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2460 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2811 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 19680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1981 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 40 سنتا بنسبة 0.02% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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