جوميا تتيح خدمات التقسيط لعملائها عن طريق شركة أمان

كتب -علاء حجاج:

أعلنت شركة "جوميا للتجارة الإلكترونية وشركة "أمان القابضة"، عقد شراكة بينهما بهدف توفير المزيد من فرص الدعم المالي، وإتاحة خدمات رقمية جديدة لعملاء جوميا لتسهيل حصولهم على المنتجات والسلع عبر منصتها الإلكترونية، كخيار جديد للسداد عند الشراء عن طريق وسيلة التسوق "اشتري الآن وادفع لاحقًا"، والتقسيط مع أمان.

وبحسب بيان من شركة جوميا اليوم، تعتبر وسيلة التسوق "اشتري الآن وادفع لاحقًا" هي وسيلة الدفع الأسرع نموًا في مجال التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي، والتي تسمح للمتسوقين الإلكترونيين بدفع الفواتير على أقساط شهرية بدون فائدة، كما أن عمليات الدفع الإلكتروني توفر بيئة معاملات آمنة و فعالة ومنخفضة التكلفة.

كما أعلنت الشركتان اختيار "JumiaPay" كبوابة دفع آمنة على تطبيق "AMAN SuperApp".

ووفقا للبيان، تطلق أمان عبر منصة جوميا عرض 0% فائدة، 0% رسوم إدارية، 0% رسوم شراء.

وقال عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، إن التعاون مع "أمان" يهدف إلى تعزيز نمط حياة المتسوقين من خلال تحسين تجربتهم في التسوق الإلكتروني وتوفير حلول مرنة لسداد المشتريات وتحفيز المتسوقين على شراء احتياجاتهم في أي وقت من خلال إتاحة خدمات الشراء من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والسلع في الفئات المختلفة.

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة، إن الشراكة مع جوميا تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي على نطاق رقمي أوسع من خلال منصة جوميا.