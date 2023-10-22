"منتجي الدواجن": ارتفاع العلف قد يمنع استمرار انخفاض الأسعار بالأسواق



كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لمصراوي، إن ارتفاع أسعار العلف قد يمنع استمرار انخفاض أسعار الدواجن الحالي بالأسواق.

ويأتي انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة الحالية ضمن انعكاسات مبادرة خفض الأسعار التي يشارك فيها الاتحاد مع الحكومة وأطراف أخرى.

وشهدت أسعار العلف ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، ليسجل سعر طن العلف أكثر من 20 ألف جنيه الأسبوع الماضي مقابل 19 ألف جنيه الأسبوع السابق عليه، حسبما ذكر الزيني لمصراوي.

وتأتي هذه الزيادة بعد ارتفاع أسعار خامات الأعلاف، ووصل سعر طن الذرة الصفراء إلى 13 ألف جنيه الأسبوع الماضي مقابل 10 آلاف جنيه الأسبوع السابق، كما صعد سعر طن الفول الصويا إلى 28 ألف جنيه مقابل 23 ألف جنيه، حسبما ذكر الزيني.

وأرجع الزيني ارتفاع أسعار العلف في السوق المصري إلى تراجع الكميات المعروضة بالأسواق.

وبدأ اتحاد منتجي الدواجن الأحد الماضي المشاركة في المبادرة التي أعلنتها الحكومة لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية بالتعاون مع عدد من الجهات، وتشمل السكر والأرز والزيت والفول والعدس والمكرونة والألبان والجبن والدواجن والبيض، بنسب خصم في الأسعار تتراوح بين 15 و25%.

ويصل سعر كيلو الدواجن البيضاء الحية في المزرعة ضمن المبادرة إلى 65 جنيها للكيلو (بدلا من 74 جنيها في بيان سابق)، وسعر كيلو الدواجن المجمدة في المجزر إلى بين 100 جنيه و105 جنيهات بدلا من من 115 جنيها، وسعر كرتونة البيض بالمزرعة ضمن المبادرة إلى 115 جنيها (بدلا من 124 جنيها).

ووفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، يوم الثلاثاء الماضي، بدأت هناك بعض شركات الدواجن بدأت في تطبيق مبادرة خفض الأسعار، والبعض الآخر لم يبدأ التنفيذ حتى الآن وهو جعل السوق يشهد أسعارا متفاوتة خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف السيد أن الأسواق شهدت تفاوتا كبيرا في الأسعار باختلاف تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث تراوح متوسط سعر الكيلو بين 72 و80 جنيها بالأسواق.

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