كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، عند نفس مستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب هبط في بداية التعاملات 10 جنيهات، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1620 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2083 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2430 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2777 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 19440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات المعادن العالمية.

وزاد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1981.4 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات يوم الجمعة بارتفاع 6.94 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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