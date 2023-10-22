لماذا تتغير أسعار الذهب في مصر رغم إجازة البورصة العالمية؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب في مصر تقلبات خلال تعاملات أمس السبت واليوم الأحد، على الرغم من إجازة البورصة العالمية اليوم.

وفسر نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، هذه التحركات بأن سوق الذهب في مصر يشهد حركة في الإقبال على الشراء والبيع، مما يدفع الأسعار للتغيير حسب الحركة في أوقات من اليوم حتى لو كانت البورصة العالمية مغلقة.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم الأحد بقيمة 10 جنيهات، ليسجل نحو 2430 جنيها مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، حسبما ذكر نجيب.

وعوض سعر الذهب بذلك خسارته الصباحية، حينما انخفض مقارنة بتعاملات مساء أمس بقيمة 10 جنيهات أيضا، وذلك بعد تقلبات خلال تعاملات أمس أسفرت عن صافي تراجع 25 جنيها للجرام.

وخلال الأيام السابقة شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات ملحوظة، نتيجة تأثرها بارتفاع الأسعار العالمية مع تداعيات الصراع العسكرية بين غزة وإسرائيل.

ويُسعر الذهب في مصر على أساس عاملين أساسين هما تحركات سعر المعدن الأصفر بالبورصات العالمية، إلى جانب سعر الدولار (في السوق السوداء) مقابل الجنيه، وهناك عامل آخر أقل أهمية لكنه يؤثر في بعض الأحيان مثل اليومين الأخيرين، وهو حركة العرض والطلب في السوق المحلي.

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليعود إلى مستويات قرب 2000 دولار للأوقية في ظل استمرار الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن مع استمرار التوترات في التصاعد في الشرق الأوسط.

وارتفع الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5% ليربح 48 دولارا ويغلق عند المستوى 1980 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 5 أشهر عند المستوى 1997 دولار للأوقية، وفقا لبيان من شركة جولد بيليون للذهب أمس السبت.