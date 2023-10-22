سنتامين تتوقع متوسط إنتاج 506 آلاف أوقية ذهب من منجم السكري في 9 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت سنتامين، الشركة العالمية بمجال التعدين، والمسؤولة عن التنقيب عن الذهب في منجم السكري للذهب (السكري)، خطة جديدة للعمر الإنتاجي للمنجم، والتي ستعيد تصنيف منجم السكري كأحد أفضل الأصول الذهبية في إنتاج الذهب على مستوى العالم.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الخطة الجديدة تتضمن توقعات سنوية لإنتاج الذهب بمتوسط يبلغ 506 آلاف أوقية سنوياً للسنوات التسع المقبلة (2024-2032)، و475 أوقية سنوياً خلال العمر المتبقي للمنجم (2024-2034).

وأضافت أن الخطة وضعت أيضًا توقعات للتكاليف الإجمالية يبلغ متوسطها 922 دولارا أمريكيا للأوقية من الذهب المباع، مما يضع السكري في النصف الأدنى من منحنى التكلفة العالمي للذهب.

وذكرت الشركة أن خطة عمر المنجم الجديدة تعتبر بمثابة تطور كبير تم إدخاله على الخطة السابقة، حيث تساهم هذه الخطة في زيادة طويلة الأجل في إنتاج الذهب، مع تكاليف أقل ومخاطر تشغيلية أقل، وانبعاثات كربونية مخفضة بشكل كبير.

وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين: "تثبت الخطة الجديدة لعمر المنجم إصرارنا على تحقيق أقصى قدر من التدفقات النقدية، حيث لا تمثل هذه الخطة تحسناً كبيراً فقط عما تم نشره مسبقاً، ولكنها تتضمن كذلك مخاطر تشغيلية أقل مقارنة بالماضي، وتحقيق تحسن ملحوظ في التخلص من كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية".

وتتضمن الخطة الجديدة خفضًا بنسبة 39% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالعام المالي 2022 (1.14 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للأوقية الواحدة)، وفقا للبيان.

وأوضحت الشركة أن الفريق الفني في سنتامين وضع الخطة الجديدة لعمر المنجم بدعم من فريق من الخبراء في هذا المجال، بهدف المحافظة على معدل إنتاج يصل إلى 500 ألف أوقية سنوياً، طبقًا لأقل مستوى من التكاليف التشغيلية، بهدف تحقيق أقصى قدر من إنتاج النقد الحر على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن من بين الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها في هذه الخطة:

- دمج وحدة المعالجة باستخدام الجاذبية في محطة المعالجة الرئيسية، والتي من المتوقع أن تؤدي لزيادة معدل استعادة الذهب بنسبة 2% لتصل إلى 89.8% على مدار فترة حياة المنجم، مقارنة بنسبة 88.2% خلال عام 2022.

- دمج شبكة الكهرباء القومية ضمن مزيج الكهرباء المستخدم في منجم السكري، ومن خلال هذا الدمج مع 30 ميجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، فمن المتوقع أن يصل متوسط الكثافة السنوية لغازات الاحتباس الحراري على مدار فترة حياة المنجم إلى 0.69 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل أوقية، وهو ما يمثل ما انخفاضًا بنسبة 39% مقارنة بعام 2022 والتي وصلت فيها الكمية إلى 1.14 طن لكل أوقية.

- التوسع في العمليات التشغيلية في الخام ذي التركيزات العالية في المنجم تحت الأرض سيؤدي لزيادة معدلات تعدين الذهب إلى 1.4 مليون طن في العام، مقارنة بـ 0.8 مليون طن تم استخراجها في العام المالي 2022.

- أدى إدخال تحسينات على تصميم المنجم السطحي لزيادة كميات خام الذهب التي سيتم تعدينها مع أقل مستوى للفاقد.

- تم تحديد فرص إضافية للربح، من خلال تقليل التكاليف والمزيد من الخفض لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

وقالت الشركة إن الخطة الجديدة لعمر المنجم تأتي بعد إعادة تصميم أسلوب التعامل الجيولوجي في التنقيب بمنجم السكري، وهو ما أدى إلى تحويله من منجم يتم استنفاد الاحتياطي المعدني به، إلى منجم يحقق النمو.

وأضافت أن تقدير الموارد المعدنية في المنجم يصل إلى 320 مليون طن بمعدل 1.08 جرام من الذهب لكل طن، ويحتوي على 11.11 مليون أوقية من الذهب، من بينها 6 ملايين أوقية ذهب من الاحتياطيات المعدنية.

وقال هورجان: "تتضمن خطة عمر المنجم الجديدة 4 مراحل عمل رئيسية هي: تحسين أعمال التعدين في المنجم السطحي، وتوسيع وتطوير أعمال التعدين في المنجم تحت الأرض، وتحسين المعالجة ونسب الاستخلاص بمصنع الإنتاج، واستبدال استخدام وقود الديزل بالكامل لتوليد الطاقة الكهربائية".