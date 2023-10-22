خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت والدواجن.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الدواجن واللحوم والزيت في الأسواق اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعاد سعر جرام الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات ليعوض خسائره الصباحية.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الخيار والكوسة وارتفاع الباذنجان بسوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة وتراجع البوري اليوم بسوق العبور

انخفاض أسعار الزيت واللحوم والمسلى وزيادة الأرز المعبأ اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعوض خسارة الصباح بمنتصف التعاملات