"قرعت الجرس".. بدء تداول أسهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية بالبورصة

كتبت- شيماء حفظي:

نظمت البورصة المصرية اليوم الأحد، فعالية "دق الجرس" احتفالا ببدء التداول على أسهم شركة "ديجيتايز للاستثمار والتقنية"، بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب بيان من البورصة المصرية اليوم، شارك في الفعالية أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ويسري عتلم رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، وأحمد عتلم العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة والشركة.

وهنأ أحمد الشيخ قيادات شركة ديجيتايز بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا القيد في البورصة وأثنى على استراتيجيتهم المعلنة والتي تهدف إلى الانتقال إلى السوق الرئيسي، وفقا للبيان.

وقال الشيخ إن لدى البورصة نية واضحة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقيد في هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال، "لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية".

وأضاف: "نعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية".



وقال رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، إن القيد يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة التي خططت للقيد وسَعَت إليه لما يتيحه من فرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة لعمليات التوسع.

وأضاف أن استراتيجية الشركة قائمة على الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، مشيرا إلى خطط الشركة لبناء منظومة عمل وحوكمة قوية.

وتعمل شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن أنشطتها البنية التحتية لأعمال الاتصالات، وخدمات صيانة كبائن الألياف الضوئية، بالإضافة إلى التوريدات الخاصة بمجالات الاتصالات.

ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 12 مليون جنيه مصري مقسم على 12 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم تبلغ 1 جنيه، وطرحت الشركة 10% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 4.26 جنيه للسهم، حيث بلغت قيمة الطرح نحو 5.1 مليون جنيه.