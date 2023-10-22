إطلاق "سوبر باي" لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية برأس مال 500 مليون جنيه

كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة اتصالات مصر، وبنك مصر شركة سوبر باي لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية برأس مال 500 مليون جنيه.

وقال طارق ناجي، الرئيس التنفيذي لشركة سوبر باي، خلال مؤتمر صحفي اليوم لإعلان إطلاق الشركة، إن شركته تراهن على تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بطرق مبتكرة بعيدا عن نقاط البيع التقليدية.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة الدفع من خلال "soft pos" بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، وخاصة في ظل ارتفاع تكلفة نشر ماكينات الـ POS التقليدية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف أيضا نشر 190 ألف ماكينة بمختلف المحافظات خلال 5 سنوات.

وتابع ناجي أن الشركة ستتيح خدمات الإقراض لشبكة التجار بناءً على حجم المتحصلات الإلكترونية، إلى جانب توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعزيز حجم أعمالهم، لافتا إلي أن شركته تستهدف الاستحواذ على 10% من سوق المدفوعات الإلكترونية كمرحلة أولى.

وتابع أن شركة اتصالات مصر من e& تستحوذ على حصة الأغلبية من رأس مال الشركة مقابل حصة أقلية لبنك مصر.

وقال حازم متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتصالات مصر من e&، إن الشركة تخطط لإطلاق شركة سوبر باي لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع بنك مصر، منذ سنتين.

وأضاف متولي أن اتصالات تطمح إلى أن تقدم لعملائها منصة تكنولوجية كاملة بجميع الخدمات التي ترضي المستخدمين وتلبي احتياجاتهم، وهو ما تقدمه من خلال إما شراكات أو إطلاق شركة جديدة مثل سوبر باي.

ويرى متولي أن مصر مازالت سوقا واعدا في مجال المدفوعات الإلكترونية ويحمل فرص نمو كبيرة ولم يصل لمرحلة التشبع بعد بدليل تحقيق السوق معدلات نمو تصل إلى 100%.