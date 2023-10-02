رئيس إيني: سنبذل كل جهدنا لإنتاج الغاز بعد فوزنا بمناطق جديدة بمصر

كتب- أحمد والي:

قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، أن فوز الشركة بثلاث مناطق استكشافية ضمن المناقصة التي طرحتها مصر للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط يعد أمرا جيدا للشركة، وأن هذه المناطق الثلاثة مهمة لإيني ولمصر.

وأضاف أن هذه الاستثمارات الخاصة بالمناطق الثلاث، تعد استثمارات جديدة وتأتي على رأس الاستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي والبالغة 7.7 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركة ديسكالزي في مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، وفقا للبيان الصادر من وزارة البترول اليوم.

وأوضح ديسكالزي أن إيني تسعى في الوقت الحالي إلى تحقيق اكتشافات غاز جديدة، وستبذل كل جهدها في أعمال التنقيب والإنتاج في المناطق الثلاثة التي فازت بها الشركة، خاصة وأن مصر في حاجة إلى تأمين احتياجاتها من الغاز، وكذلك تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

ولفت ديسكالزي إلى أن إيني لديها حوالي 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي مصر منطقة مهمة لاستثمارات الشركة وضرورية لأوروبا.

وأضاف أن استراتيجية الشركة تهدف إلى الاستثمار بالقرب من منشآتها في مناطق عملها المختلفة، مشيراً إلى أن مصر تتميز بأن لديها منشآت كثيرة، وبنية تحتية عديدة وبالتالي عندما يكون هناك اكتشاف سيمكن الشركة من تنمية الكشف ووضعه على الإنتاج بشكل سريع.