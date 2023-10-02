البورصة تهبط تحت 20 ألف نقطة بنهاية تعاملات الاثنين بضغط من مبيعات محلية

كتبت- دينا خالد:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.77% إلى مستوى 19901 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.06%، وهبط مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 779.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 244.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 534.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.59% إلى مستوى 20055 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.