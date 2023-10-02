عمومية راكتا للورق تقرر فتح باب المعاش المبكر للعمال واستمرار الشركة رغم الخسائر

كتبت - شيماء حفظي:

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق راكتا - التابعة لقطاع الأعمال العام - استمرار نشاط الشركة رغم الخسائر، وفتح باب المعاش المبكر للعاملين.

وقالت الشركة في محضر اجتماع الجمعية العامة المرسل للبورصة اليوم الاثنين، إن الجمعية قررت استمرار الشركة في أداء نشاطها لحين الانتهاء من الترويج لجذب مستثمرين للدخول في شراكة لتطوير الشركة، أو لأقرب جمعية عمومية.

واعتمدت الجمعية، فتح باب المعاش المبكر الاختياري أمام العاملين، لتحسين الهيكل المالي والإداري، لتحسين التفاوض مع المستثمرين، حسب البيان.

ويبلغ متوسط عدد العاملين بالشركة 640 عامل.

وتطرح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مشروع لتطوير الشركة لكنها تسعى لجذب مستثمر استراتيجي لضخ زيادة في رأس المال لتنفيذ التطوير.

وأوقفت الشركة عمليات الإنتاج منذ 25 سبتمبر 2019، في محاولة لخفض الخسائر، التي بلغت بنهاية العام المالي الماضي (30 يونيو 2023) نحو 51.8 مليون جنيه.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، قرر في ديسمبر الماضي، أقال مجلس إدارة شركة راكتا للورق بسبب سوء حالة خطوط الإنتاج وعدم صيانة المعدات والإهمال، وعدم القيام بواجبات العمل، وتردي حالة المباني والورش والعنابر وغيرها، والإهمال الذي تسبب في انهيار أجزاء من المبانى وعدم انضباط أطقم أمن الشركة.

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