صادرات مصر من الصناعات الغذائية ترتفع 13% في أول 8 أشهر من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية في أول 8 أشهر من عام 2023 بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بحسب بيان من المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الاثنين.

ووفقا للبيان، سجلت صادرات مصر من الغذاء خلال أول 8 أشهر من 2023 حوالي 3.5 مليار دولار، وقيمة نمو 405 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي سجلت 3.1 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول 8 أشهر من عام 2023 بقيمة 1890 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 598 مليون دولار بنسبة نمو 11%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 281 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 12%، وفقا للبيان.

وجاءت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 157 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 10%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 535 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 1%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول 8 أشهر من عام 2023، احتلت السودان المركز الأول بقيمة 352 مليون دولار وبنسبة نمو 191% وقيمة نمو 231 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 279 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، فلسطين في المركز الثالث بقيمة 171 مليون دولار، بنسبة نمو 31%.

وجاءت ليبيا في المركز الرابع بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 26%، وأمريكا بقيمة 157 مليون دولار ونسبة تراجع 10%، والأردن بقيمة 130 مليون دولار ونسبة نمو 6%، اليمن بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 19%، إيطاليا بقيمة 121 مليون دولار ونسبة نمو 68%.

وجاءت في المركز الثامن العراق بقيمة 118 مليون دولار ونسبة نمو 23%، الجزائر بقيمة 104 مليون دولار وبنسبة تراجع 6%، الإمارات بقيمة 96 مليون دولار وبنسبة نمو 8%، هولندا بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 6%، الصين بقيمة 93 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، إسبانيا بقيمة 77 مليون دولار ونسبة نمو 65%، ألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 74 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 352 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 231 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 121 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 49 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 171 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 41 مليون دولار.

وجاءت ليبيا في المركز الرابع بقيمة صادرات 168 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 77 مليون دولار وقيمة زيادة 30 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 39 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 26 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 118 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 22 مليون دولار، بحسب البيان.

واليمن بقيمة صادرات 127 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 19 مليون دولار، الصومال بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة 13 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار.

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية التي تم تصديرها أول 8 أشهر من عام 2023 في المركز الأول مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 363 مليون دولار، الدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن بقيمة 336 مليون دولار، سكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة 320 مليون دولار.

وجاءت الفراولة المجمدة في المركز الرابع بقيمة 260 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 166 مليون دولار، بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 136 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 134 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 128 مليون دولار، شيكولاته بقيمة 115 مليون دولار، عصائر بقيمة 113 مليون دولار، بحسب البيان.

وفي المركز الحادي عشر محضرات خضر ومعلبات 104 مليون دولار، خمائر بقيمة 93 مليون دولار، زيتون مخلل بقيمة 84 مليون دولار، زيوت طعام بقيمة 80 مليون دولار تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 74 مليون دولار، وغيرها من المنتجات.