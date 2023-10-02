أوراسكوم للاستثمار تبيع شركات تابعة في البرازيل مقابل 17.88 مليون دولار

كتبت-شيماء حفظي:

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار، في بيان اليوم الاثنين، إنها باعت شركات تابعة لها في البرازيل بإجمالي 90 مليون ريال برازيلي بما يعادل 17.88 مليون دولار.

وتركز شركة أوراسكوم للاستثمار، على الاستثمار في الطاقة المتجددة، في أفريقيا، والشركات العاملة في مجال محطات الشحن للسيارات الكهربائية.

وتعمل أوراسكوم للإستثمار القابضة، كشركة قابضة ذات استثمارات في قطاعات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات، وتم إنشاءها عام 2011.

ووفقا لبيان الشركة، تم إتمام صفقة بيع الشركات التابعة المالكة للوحدات العقارية الكائنة في مبنى باتيو فيكتور مالزوني بمدينة ساو باولو.

وقالت أوراسكوم للاستثمار إنها تنوي ضخ حصيلة البيع لتمويل استثمارات في قطاع تنمية مقاصد سياحية والطاقة المتجددة.