رئيس البورصة: تعزيز الثقافة المالية للجمهور ینعكس إيجابا على توسيع قاعدة المستثمرين

كتبت-شيماء حفظي:

افتتح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية وأشرف سالمان – رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، اليوم الاثنين، جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي (World Investor Week) لعام 2023.

وأكد الشيخ، حرص البورصة على المشاركة في فعالیات أسبوع المستثمر العالمي انعكاسا لاهتمامها بتعزيز ونشر الثقافة المالية وزيادة الوعي بالمسائل المتعلقة بسوق المال.

وأضاف الشيخ: "تعميق استيعاب الجمهور للمفاهيم المالية سينعكس بالإيجاب على سوق الأوراق المالية على المدى الطويل، حيث سيعمل على زيادة عدد المستثمرين وسلامة قراراتهم المالية "تعزيز جانب الطلب"، وأيضا اتجاه ملاك الشركات إلى القيد في البورصة "تعزيز جانب العرض".

وقال رئيس البورصة إن استراتیجیة البورصة المصرية ستستمر خلال الفترة المقبلة لتعزیز جھود الثقافة المالیة من خلال عدة محاور تشمل – بالإضافة إلى مبادرة سفراء البورصة- مجموعة من البرامج والفعالیات مثل برنامج محاضرات الجامعات المكثف، وزيارات اليوم الواحد، والزيارات التعريفية والتثقيفية للمبنى التاريخي للبورصة المصرية بوسط البلد، بالإضافة إلى برامج طلبة المدارس.

وقال أشرف سالمان – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية إن الاتحاد يُثمن خطوات ومجهودات البورصة المصرية في مجال نشر الثقافة المالية والوعي بأساسيات أسواق المال والاستثمار.

وأكد على أهمية العمل على نشر الثقافة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية حيث أنها تمثل حجر الزاوية في تطوير أسواق المال وإتاحة وتقديم الأدوات المالية والاستثمارية الجديدة، والوسيلة الأكثر تفضيلا لدى قطاع الشباب عند التعامل مع أسواق المال.

وأضاف سالمان: إن اتحاد الأوراق المالية - والذي سيلعب دور مؤسسة ذاتية التنظيم SRO - سيكون له دور كبير في التدريب ونشر الثقافة المالية والترويج للأدوات المالية المختلفة لشرائح جديدة من المجتمع، كما سيلعب دورا في الترخيص للعاملين في مجالات الأوراق المالية بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية من خلال آلية عمل لجانه المختلفة.