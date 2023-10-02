بي بي البريطانية تفوز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط ضمن تحالف

كتبت-شيماء حفظي:

أعلنت شركة بي بي البريطانية، فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط عقب مشاركتها في المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لعام 2022.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت الأسبوع الماضي ترسية 4 مناطق للتنقيب عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل المعلنة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي أغلقت في منتصف يوليو 2023.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تمت ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتين لشركة إيني الإيطالية – ومنطقة لتحالف شركات إيني وبي بي وقطر إنيرجي) ومنطقة واحدة بدلتا النيل (لشركة زاروبيج نفط الروسية).

حصلت الشركة بي بي، حسب بيان اليوم الاثنين، على حقوق التنقيب بنسبة 33% مع شركة قطر للطاقة بنسبة 33% وشركة إينى الإيطالية القائم بالأعمال بنسبة 34%.

يقع امتياز) EGY-MED-E8 امتياز شرق بورسعيد (على بعد حوالى ٥٠-٩٠ كيلومتر من مدينة بورسعيد وتبلغ مساحة منطقة الامتياز حوالى 2620 كيلومتر مربع على عمق يصل إلى ٧٠٠ متر.



يتضمن برنامج التنمية لفترة الاستكشاف الأولية حفر بئر استكشافي واحد وكذلك إعادة تدقيق البيانات السيزمية الموجودة.

وأكد نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية الفوز بمنطقة امتياز شرق بورسعيد، قائلاً: "في العام الماضي، فازت شركة بي بي بأربع مناطق جديدة وقامت بالتوسع في إحدى مناطق الامتياز القائمة".

وأضاف أن "الفوز بمنطقة امتياز أخرى هذا العام يؤكد من جديد علي التزام بي بي لإضافة المزيد من الاحتياطيات الغازية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر عن طريق تعظيم فرص الاستكشاف القريبة من مواقع البنية التحتية القائمة".