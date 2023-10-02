انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والجمبري، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار البلطي والكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و71 جنيها، بانخفاض جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 جنيها و300 جنيه، بارتفاع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.