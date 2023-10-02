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صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:20 ص الإثنين 02 أكتوبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 20061 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.59% إلى مستوى 20055 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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