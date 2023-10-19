جوجل توضح حقيقة حذف اسم سيناء من خرائطها
كتب- علاء حجاج:
علقت شركة جوجل على ما تم تداوله على منصات السوشيال ميديا حول حذف اسم شبه جزيرة سيناء من خريطة مصر على تطبيق "خرائط جوجل".
وقالت الشركة: "لم نجر أي تغييرات على كيفية عرض شبه جزيرة سيناء على خرائط Google".
وتابعت: "لا تظهر شبه جزيرة سيناء على الخريطة لأن خرائط Google لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول بل تظهر فقط في حال البحث عنها".
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