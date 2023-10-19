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BBC

جوجل توضح حقيقة حذف اسم سيناء من خرائطها

10:41 م الخميس 19 أكتوبر 2023

مقر شركة جوجل

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كتب- علاء حجاج:

علقت شركة جوجل على ما تم تداوله على منصات السوشيال ميديا حول حذف اسم شبه جزيرة سيناء من خريطة مصر على تطبيق "خرائط جوجل".

وقالت الشركة: "لم نجر أي تغييرات على كيفية عرض شبه جزيرة سيناء على خرائط Google".

وتابعت: "لا تظهر شبه جزيرة سيناء على الخريطة لأن خرائط Google لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول بل تظهر فقط في حال البحث عنها".

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