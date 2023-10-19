سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 19 أكتوبر

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت البورصة المصرية سعر الذهب في مصر عبر موقعها الإلكتروني، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 2720 جنيها بزيادة 20 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2747 جنيها، بزيادة 13 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2404 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 2060 جنيها.

ويصل بذلك سعر الجنيه الذهب إلى 19232 جنيها خلال تعاملات اليوم.

ويختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا وفقا لتغير سعر الأوقية بالبورصات العالمية.