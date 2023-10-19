الإحصاء: 7.1% ارتفاعا بقيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2022

كتبت- شيرين صلاح:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2022 إلى 980.4 مليون دولار مقابل 915.8 مليون دولار، بنسبة زيادة 7.1%.

وأوضح البيان، ارتفاع قيمة صادرات مصر للأردن في عام 2022 إلى 726.5 مليون دولار مقابل 711.1 مليون دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 2.2%.

وبلغت قيمة الواردات مصر من الأردن نحو 253.9 مليون دولار خلال 2022 مقابل 204.7 مليون دولار خلال 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 24%.

وجاءت أهم مجموعات سلعية تصدرها مصر إلى الأردن خلال عام 2022 كالتالي:

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 155 مليون دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 69 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 55 مليون دولار.

4. محضرات خضر وفواكه بقيمة 42 مليون دولار.

5. منتجات من خزف بقيمة 34 مليون دولار.

وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022 كالتالي:

1.أسمدة بقيمة 143 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 24 مليون دولار.

3. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 13 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاته بقيمة 12 مليون دولار.

5. منتجات كيماوية بقيمة 7 مليون دولار.