خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الزيت والفول والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفاع أسعار اللبن، والفول، والزيت في الأسواق اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بينما صعد سعر الذهب بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار اللبن والفول والزيت بالأسواق اليوم

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات

ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)